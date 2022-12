Opération concertée de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes

Le Havre des Femmes a répondu avec enthousiasme à l’invitation des postes de police de la Sûreté du Québec des MRC de L’Islet et de Montmagny pour participer à l’opération de sensibilisation par intervention routière le 30 novembre dernier. Cette opération visait à interpeller les automobilistes et à leur remettre des outils de sensibilisation à la violence conjugale. Elle a été réalisée à deux endroits de façon conjointe : Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny.

Par ce message de mobilisation et d’implication dans la lutte à la violence entre partenaires intimes, la SQ et Le Havre des Femmes voulaient concrétiser leur engagement et leur soutien envers les victimes de violence conjugale. Les nombreux féminicides et infanticides en contexte conjugal, et l’ampleur que prend la problématique de la violence entre partenaires intimes démontrent l’importance de s’allier et de créer des partenariats forts afin de venir en aide aux victimes et à leurs enfants, parce que pour changer le monde, ça prend tout le monde. Les deux organisations souhaitent aussi que cette action concrète de concertation permette d’ouvrir la porte à la demande d’aide.

Cet évènement se veut une action dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes qui se déroulent du 25 novembre au 6 décembre. La population est invitée à porter le ruban blanc en signe d’engagement à enrayer les violences faites aux femmes.

Le Havre des Femmes est une maison d’hébergement pour les femmes et les enfants. Elle offre de l’écoute et de l’hébergement 24/7, et des services avec ou sans hébergement dans différents points de services. Appelle #àlamaison 418 247-7622 ou via SOS violence conjugale au 1 800 363-9010.

Source : Le Havre des Femmes