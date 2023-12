Opération de sensibilisation à la violence conjugale Montmagny-L’Islet

Pour marquer les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes, une opération nationale concertée de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes, à l’initiative de la Sûreté du Québec (SQ) et en collaboration avec de nombreux partenaires, a eu lieu le 29 novembre dans Montmagny-L’Islet.

La maison d’aide et d’hébergement, Le Havre des Femmes, a été présente dans deux différents lieux de sensibilisation et a fait équipe avec les policiers de la SQ de la MRC de L’Islet, ceux de Montmagny et Rebâtir pour sensibiliser le public à la violence conjugale.

« Cette opération nous a donné une occasion de rejoindre les gens de nos communautés pour leur faire savoir que des ressources pour les femmes et les enfants existent, 24 jours sur 24 et 7 jours sur 7, pour sortir d’une relation violente, que ce soit pour eux-mêmes ou pour des proches. La violence conjugale peut arriver à n’importe qui. Avoir les coordonnées d’une maison d’aide et d’hébergement, on ne sait jamais quand ça peut nous servir », prévient Karine Boutin, agente de sensibilisation de la maison Le Havre des Femmes.

Après une première expérience remarquée en 2022, avec plus de 23 000 personnes rejointes au Québec, cette journée de prévention a aussi pour objectif de mettre en lumière la collaboration de plus en plus importante qui existe entre les divers partenaires pour assurer la protection et la défense des droits des femmes victimes de violence conjugale : maisons d’aide et d’hébergement, SOS violence conjugale, services de police, directeur des poursuites criminelles et pénales, service Rebâtir, etc.

« On veut que les victimes sachent qu’elles ne sont pas seules, et qu’elles trouveront de l’aide, quelle que soit la porte à laquelle elles frappent parmi tous ces acteurs », ajoute Karine Boutin.

En 2023, la violence conjugale touche encore et toujours les femmes dans une très grande majorité. Selon les plus récentes données policières, plus de 75 % des victimes de violence conjugale sont des femmes. Au Québec, en 2021 et 2022, elles représentaient également 100 % des victimes d’homicides conjugaux.

Source : Le Havre des Femmes