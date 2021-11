Organismes communautaires : Le Centre de prévention suicide s’inquiète de certaines décisions du ministère

Si le Centre de prévention suicide du KRTB souhaite comme tous les organismes communautaires un rehaussement de budget, l’organisation s’inquiète vivement de la décision du ministère de la Santé de former des éclaireurs et de s’occuper de la formation des intervenants de première ligne, deux services qu’offrent depuis longtemps les Centres.

La directrice générale et responsable clinique Julie Jalbert expliquait que le programme sentinelle, qui permet de former des gens aptes à évaluer rapidement si une personne est suicidaire, est le même que les éclaireurs mis en place par le gouvernement. Aussi, les Centres de prévention suicide offrent 21 h de formation auprès des intervenants de première ligne pour savoir comment agir avec une personne suicidaire et pour estimer leur dangerosité. Elle indique que le gouvernement préparerait une formation similaire, mais beaucoup plus courte, avec des modules sur Internet.