Originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies : Trois questions à Christine St-Pierre, qui quittera la vie politique

Christine St-Pierre (CSP) : Ç’a été très difficile. J’y pensais depuis un certain temps, à savoir si j’avais encore la flamme et l’énergie. J’aime beaucoup ce que je fais et je vais poursuivre mon mandat jusqu’à la fin. Ça fait 15 ans, il faut qu’il y ait un renouvellement des forces et des idées neuves. J’ai un bon comté qui est un château fort, je pense qu’il pourra attirer des gens. Je pense à moi, je me suis choisie. Ça fait 45 ans que je suis professionnellement très active, 30 ans à Radio-Canada et 15 ans en politique. Il est temps que je prenne un petit pas de recul et que j’écrive un nouveau chapitre. Mais j’ai beaucoup d’énergie et j’ai beaucoup à donner. Je ne serai plus députée, mais je vais continuer à militer.