Ouverture de l’exposition Paysages en devenir, d’Émilie Rondeau

L’artiste bas-laurentienne propose une incursion dans un univers coloré et éclaté, et ce, jusqu’au 27 juin prochain.

Cette exposition se déploie dans l’espace aux rythmes d’installations immersives, d’accumulations de matériaux et de tableaux où se superposent formes et couleurs. Avec poésie, Émilie Rondeau déconstruit le regard que nous portons sur les paysages bas-laurentiens. À vol d’oiseau ou à la renverse, les effluves des matériaux organiques flottent dans l’air et les textures et les couleurs ravivent les sens.