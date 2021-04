Rivière-Ouelle mettra en valeur d’anciennes découvertes archéologiques

À l’approche des fêtes du 350 e anniversaire de la municipalité, Rivière-Ouelle en profitera pour mettre en valeur son passé. Des découvertes archéologiques faites il y plus de 15 ans dans le pourtour du cimetière seront diffusées dans le cadre d’un projet porté par Dominique Lalande, consultante en archéologie et patrimoine.

Les fondations de la première église datant de la fin du 17e siècle avaient été retrouvées, en plus des vestiges du deuxième et du troisième presbytère et d’une trentaine de sépultures. En ce qui concerne l’église, une partie des fondations se trouvaient sous le chemin du Haut-de-la-Rivière et l’autre se poursuit toujours sous l’actuel cimetière de la paroisse.