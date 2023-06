Ouverture en grande pour Le Comptoir Gourmand

Le Comptoir Gourmand ouvrira ses portes au 625, boulevard Hébert à Saint-Pascal, le 30 juin prochain. Rappelons que l’entreprise qui était jadis située à Kamouraska était fermée depuis près de deux ans.

La population sera invitée pour l’occasion, de 10 h à 16 h, à passer un moment convivial afin de découvrir les lieux qui seront presque deux fois plus grands que la superficie de l’ancien local, grignoter, et bien entendu, s’amuser.

Maquillage, jeu gonflable et limonade maison seront de la partie. Le Comptoir Gourmand reprendra du service avec la même formule et le même créneau qui ont fait son succès et sa renommée.

Au comptoir de prêt-à-manger s’ajouteront de nouveaux partenariats mettant en vedette les produits locaux de Porc O’rye, Érablière Nathalie Lemieux, Les Jardins Kamouraska,

La Brûlerie du Kamouraska, et plusieurs autres. Venez partager ce beau moment familial et visiter les nouvelles installations avec Bianca, Caroline et leur équipe.

Source : Le Comptoir Gourmand