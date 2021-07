Ouverture officielle de 8POINTES à La Pocatière

L’ouverture officielle d’un nouvel espace de consommation de biens et services, 8POINTES, a eu lieu à La Pocatière le 10 juillet dernier. Magasin diversifié tourné vers les sports extérieurs pour les petits et grands amateurs de plein air, 8POINTES est spécialisé dans les domaines de la chasse, la pêche, le plein air et les vêtements de travail.

Plusieurs services sont offerts, tels que l’ajustement des armes et arbalètes, la pose et ajustement de télescopes, l’aménagement de territoire de chasse ainsi que la formation de la relève. MM. Philippe Pelletier, Yan Morin et Bernard Généreux sont les trois propriétaires de ce nouveau magasin qui se veut un lieu ouvert à toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, aiment le plein air et le travail. Dépositaire de plusieurs grandes marques déjà en magasin, plusieurs éléments s’ajouteront au cours des prochains mois et années.