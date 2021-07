Une nouvelle halte pour les campeurs en transit à La Pocatière

Les propriétaires de VR ou de roulottes en arrêt à La Pocatière pour une courte durée n’ont plus à se stationner dans la cour des commerces après leur fermeture pour ensuite repartir à l’aube de façon précipitée.

Moyennant un tarif abordable, la Halte de la Grande-Anse, située au 707, avenue de la Grande-Anse accueille désormais cette clientèle de voyageurs en offrant électricité et eau potable.

Le site élaboré par Nathalie Adams et Dany St-Pierre sur le gigantesque terrain de l’ancienne maison Bourgelas-Pelletier dont ils sont propriétaires depuis plus d’un an peu accueillir entre 25 et 30 véhicules récréatifs.

Un camion de services a même été installé sur le site et peut servir aux restaurateurs de la région pour faire le service des commandes effectuées par les campeurs de transit à la Halte.

« Notre démarche s’inscrit dans la volonté des municipalités du Québec à développer des espaces dédiés à l’accueil de ces campeurs temporaires afin d’éviter les débordements connus l’été dernier sur des sites plus sensibles comme c’était le cas en Gaspésie », rappelle Nathalie Adams.

Précisons que la Ville de La Pocatière a de son côté aménagé un lieu de vidange pour roulottes et véhicules récréatifs sur les terrains de l’ancien aréna afin d’éviter d’autres formes de débordements indésirables.