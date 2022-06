Ouverture officielle de la saison au Jardin floral de La Pocatière

Le Jardin floral de La Pocatière souligne la Journée nationale des Jardins, le samedi 11 juin, avec une programmation animée.

La population est invitée à venir admirer les artistes-peintres de Reg » Art, le regroupement des artistes en arts visuels du Kamouraska à l’œuvre dans le décor bucolique du Jardin floral. Invitation aux peintres débutants ou confirmés d’apporter pinceaux et chevalet pour se joindre à eux.

De 10 h à 16 h, également, Suzanne Hardy, botaniste, auteure et conférencière, animera des visites guidées du Jardin. Deux départs sont proposés : 10 h 30 et 14 h. D’une durée d’une heure, cette visite permet de découvrir un écosystème vivant en constante transformation. Bienvenue aux amateurs de jardinage, aux familles et aux visiteurs. Voici une belle occasion pour découvrir la richesse botanique et les secrets historiques du Jardin floral de La Pocatière.

Pour informations ou réservations : info@jardinfloraldelapocatiere.com. Pour en connaître plus sur la programmation estivale, visitez le www.jardinfloraldelapocatiere sous l’onglet événements.