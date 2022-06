Succès de foule pour le spectacle d’Éric Lapointe à La Pocatière

Des centaines de personnes d’un peu partout au Québec ont assisté au spectacle du rocker Éric Lapointe vendredi dernier au Centre Bombardier de La Pocatière. Déjà, vers 16 h, les premiers fans qui avaient fait la route pour voir l’artiste arrivaient dans le stationnement, indiquait l’organisation.

Le chansonnier Marc Thériault et AlcoholicA ont réchauffé la foule, avant le spectacle de Lapointe, qui a duré deux heures en plus d’un rappel. Les organisateurs ne ferment pas la porte à un autre spectacle au Centre Bombardier.

« D’ailleurs, on remercie la Ville de La Pocatière pour l’accueil et l’ouverture. Des gens de partout au Québec ont été de passage cette fin de semaine et les gens de La Pocatière ont redécouvert leur aréna en formule spectacle », a indiqué l’un des organisateurs Yann Beaulieu. « Les retombées économiques sont aussi très positives, les hôtels étaient pleins et certains restaurants ont connu l’une de leurs meilleures soirées de l’année », a-t-il conclu.