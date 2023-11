Ouverture officielle de Tempête café culturel

Le jeudi 30 novembre 2023 aura eu lieu le lancement officiel du café culturel Tempête de Saint-Jean-Port-Joli. À cet effet, les membres du comité de pilotage du café convient les intéressés à venir les rencontrer lors de l’ouverture officielle prévue le jour même dans une formule 5@7, à la Maison Communautaire Joly, 318, rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli.

Ce nouveau café culturel se veut collectif et inclusif. Tous sont invités afin d’y provoquer une tempête de projets culturels. Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds de soutien aux cafés culturels du projet Signature Innovation de la MRC de L’Islet et son partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Source : CDC Ici Montmagny-L’Islet