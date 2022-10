Oyé ! Oyé ! avis aux gourmands !!

Lorsqu’on pense aux champignons, on pense tout de suite aux spécimens aperçus en forêt… et aux champignons comestibles ! Regardons de plus près les aspects culinaires de cette ressource de notre terroir forestier.

La diversité des goûts, des couleurs et des textures que proposent les champignons est incroyable. On les utilise frits, en bouillon, en sauté, en crème, en remplacement de la viande et même en dessert pour leur goût sucré ou similaire au goût de l’érable. Malgré tout, même lorsque les champignons sauvages sont disponibles, les gens choisissent encore plus souvent les champignons de Paris pour leur panier d’épicerie. Quand on ne sait pas exactement comment cuisiner les champignons sauvages… c’est normal d’hésiter. Mais n’oubliez pas, nul besoin d’être un expert en mycologie pour être gourmand !

Heureusement, on voit les champignons apparaitre de plus en plus souvent dans les livres de recettes et les émissions de cuisine, comme « Les chefs ! » par exemple. Cette visibilité permet de démocratiser la ressource qui gagne en popularité auprès du grand public. On recommande aux gens de débuter par goûter les champignons forestiers au restaurant où on retrouve communément les champignons comestibles sauvages ou de culture. En effet, les chefs cuisiniers savent les mettre en valeur et sublimer leur goût, surtout les professionnels qui ont une approche axée sur la valorisation des produits du terroir.

D’ailleurs, pendant le Mois du champignon (septembre), 17 restaurants de notre territoire proposaient de mettre des champignons au menu pendant le mois de septembre (selon l’approvisionnement). Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska, qui avait lieu récemment, est également une excellente porte d’entrée pour découvrir les champignons de différentes façons, car le volet culinaire a toujours été au cœur des festivités. Les expériences gourmandes y sont multiples et diversifiées : allant de la dégustation simple au festin mycologique en passant par la pizza ou la paëlla aux champignons forestiers.

Enfin, n’oublions pas les transformateurs alimentaires qui eux aussi, vous permettent de découvrir les champignons forestiers. Cette semaine, pourquoi ne pas choisir les saucisses du Haut-Pays au champignon homard de l’entreprise O’Rye, la pizza aux champignons forestiers de Champignons Kamouraska, la crème brulée au lactaire à odeur d’érable d’Éléonord, le tout nouveau fromage au champignon homard de la Fromagerie Le Mouton Blanc, un thé mycologique de Nature atomique ou les Aranchinis de Côté Est… pour ne nommer que ceux-ci. Et tant qu’à faire quelques achats… faites estampiller votre Passeport Mycologique et courez la chance de gagner des prix.

Vous trouverez toutes les informations sur le Passeport Mycologique, les expériences gourmandes et les produits aux champignons disponibles au Kamouraska sur le site Internet www.mycokamouraska.com.