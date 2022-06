Paramédics : Des conversions d’horaire qui ne font pas le bonheur de tous

Tout comme le Service Ambulancier Daniel Caron à Saint-Pascal, Ambulance Chouinard n’avait rien d’alléchant à proposer aux nouveaux paramédics outre des horaires de faction qui viennent avec leur lot de contraintes en matière de disponibilité et de lieu de résidence, ce qui compliquait le recrutement depuis un certain temps. L’annonce du 14 mai, qui est accompagnée d’un investissement de 32,4 M$ partout au Québec, permet à chacun de toucher une somme 851 110 $ pour procéder à la conversion d’un de leur véhicule de faction, l’équivalent de 8760 heures par année. L’entrée en vigueur de ces nouveaux horaires devra être faite avant le 31 mars 2023.

À Saint-Jean-Port-Joli, le président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec de ce secteur, Stéphane Lévesque, avait la mine plus basse. Les employés de l’entreprise Paraxion qu’il représente continueront d’être soumis à un horaire de faction sur l’un des véhicules ambulanciers. Un second fonctionne déjà à l’heure, mais partiellement : 8 h par jour en semaine et 10 h les fins de semaine.