Parc ouvert au Musée maritime du Québec : Un rendez-vous pour découvrir le nouveau Parc fluvial

Le Musée maritime du Québec (MMQ) convie les familles, les curieux, les passionnés et les complices du monde maritime à un grand rendez-vous festif pour célébrer l’ouverture du tout nouveau parc fluvial et son exposition permanente à ciel ouvert.

Le samedi 25 juin prochain, il y aura de l’action au Musée, et plus particulièrement aux abords du fleuve. De 10 h à 18 h, petits et grands pourront sillonner le parc fluvial librement pour y vivre une expérience immersive, culturelle et patrimoniale unique. Pour l’occasion, le lieu animé sera accessible gratuitement afin d’offrir aux visiteurs un moment mémorable et enrichissant sous le signe de la découverte, de la rencontre et de l’échange. Toutes les raisons seront bonnes pour converger vers le Musée maritime du Québec au lendemain de la Fête nationale :

11 zones aménagées et accessibles à tout le monde avec vue imprenable sur le Saint-Laurent ;

Neuf stations d’interprétation où trônent 27 artefacts maritimes de grande taille et 2 œuvres d’art ;

Accès aux aires de pique-nique pour partager un repas en famille ou entre amis ;

Ambiance musicale ;

Foodtruck du bar laitier Chouinard (de 11 h 30 à 16 h/$) ;

Authentiques pizzas italiennes préparées sur place par Lorenzo, de Pizzamore (de 11 h à 18 h/$) ;

Découverte de la nouvelle offre alimentaire du Musée avec sa Buddha-station ($) ;

Possibilité de visiter les 2 bateaux-musées (le brise-glace et l’hydroptère — $) ;

Possibilité de jouer en famille aux Défis du capitaine J. E. Bernier et jeu-concours Le mât des Duhamel ($) ;

Autres surprises à venir.

Aucune réservation n’est requise pour participer à l’événement. En cas de pluie forte ou de mauvais temps, remis au dimanche 26 juin. Un avis sera alors diffusé sur la page Facebook du MMQ le vendredi 24 juin à 10 h. Accueil à l’entrée principale du Musée.

Source : Musée maritime du Québec