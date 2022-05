Parcours Fil Rouge : Une année sous le signe de la résilience

Comme l’a souligné la présidente Doris Girard : « Il s’agit d’une autre année marquée par l’adaptation et la souplesse dans un contexte d’incertitude et de changement, une année durant laquelle l’appui des administrateurs et le savoir-faire de l’équipe et des collaborateurs de même que la confiance des partenaires et des clients ont fait toute la différence. »

Les membres ont élu au conseil d’administration Sylvain Hudon, un amoureux de culture bien connu au Kamouraska, et réélu Maude Gamache-Bastille et Louis-Georges Simard. La présidente a profité de l’occasion pour souligner la contribution de Nathalie Lévesque qui a œuvré au sein du conseil d’administration depuis la création de l’organisme en 2016. Le bilan positif se traduit notamment par la réalisation de la refonte par iXmédia des sites Web Parcours Fil Rouge (https://filrougeinc.com) et Passeurs de mémoire (https://www.passeursdememoire.com), la signature d’une entente avec l’Institut Drouin, une référence en généalogie pour les Canadiens français du Québec associé au Programme de recherche en démographie historique de l’Universitéé́ de Montréal (PRDH), visant à promouvoir les circuits généalogiques Passeurs de mémoire/Trace my Roots auprès d’une clientèle ciblée et la réalisation de trois Marqueurs Familles Lévesque-Chevalier, Michaud-Asselin et Pelletier-Langlois s’ajoutant aux quatre réalisés en 2020. De plus, de nouveaux panneaux d’interprétation sont maintenant intégrés au Circuit Fil Rouge Rivière-Ouelle, dont celui de l’Anse-des-Mercier et ceux de La Halte agricole, etc.

Sur la planche à dessin, mentionnons notamment la création de Passeurs de mémoire au pays de Charlevoix avec le Musée de Charlevoix, un second module territorial comprenant 24 circuits et un livre dans la collection Passeurs de mémoire, la réalisation d’autres nouvelles unités s’intégrant au Circuit Fil Rouge Rivière-Ouelle, la réalisation des Marqueurs Familles Dubé-Campion et Thiboutot-Boucher à Rivière-Ouelle, un circuit pour célébrer le 350e des seigneuries de La Bouteillerie (Rivière-Ouelle) et de La