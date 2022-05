Stellaires, une exposition poétique multidisciplinaire

Stellaires est l’occasion de découvrir des œuvres originales créées par huit poètes et quatre artistes en arts visuels. En plus de Nathalie Gagnon et Joëlle Gauvin-Racine, plusieurs artistes de la région participent au projet : les poètes Réjean Desrosiers, Catherine Fortin, Virginie St-Pierre et les artistes visuels Sandra Giasson-Cloutier, Christian Michaud et Jean-Sébastien Veilleux. Les poètes Michel Pleau et Dominique Zalitis (de Québec) et Isabelle Miron (de Montréal) complètent le collectif. L’exposition permettra aussi de découvrir les créations de poètes en herbe de 5e et 6e année de l’école Saint-Jean.