Pas d’unanimité : 20 000 $ en don pour restaurer le système de chauffage de l’église

Saint-Germain justifie sa décision en rappelant que le bâtiment de l’église est le socle fondateur de son identité. On considère aussi la vocation culturelle et de loisirs de l’OBNL, ajoutant que la demande d’aide financière cadre bien dans le plan de développement municipal. Le plan de développement municipal 2022-2032 a identifié comme prioritaire la démarche « Optimisation des lieux d’activités communautaires extérieures et intérieures ».