Pascal Dumais fera entendre la voix des plombiers en région

Réélu pour un troisième mandat au conseil d’administration provincial de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), Pascal Dumais, entrepreneur en plomberie de Saint-Philippe-de-Néri, entend poursuivre son implication pour représenter les intérêts du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de Chaudière-Appalaches.

« Ce qui me tient le plus à cœur, c’est de bien représenter les petits entrepreneurs. Dans notre domaine, 80 % des membres de la Corporation ont cinq employés ou moins », explique M. Dumais, qui dirige une entreprise de 13 employés.

Administrateur régional depuis 2020, il a été reconduit pour un mandat de deux ans. Cette continuité lui permettra de poursuivre les grands dossiers entamés au sein de la CMMTQ, dont celui de l’inspection des bâtiments. « On veut que des inspections soient faites avant la fermeture des murs, pour éviter les constructions mal faites. C’est une question de qualité et de sécurité dans l’industrie de la construction », insiste-t-il.

Membre actif de la Corporation depuis plusieurs années, il a d’abord été recruté au comité relève en 2018, avant de siéger au comité technique en plomberie. « C’est là qu’on interprète les codes, qu’on fait des recommandations sur les règlements, les lois et les normes. Tout passe par ce comité », résume-t-il. Son implication et sa volonté d’agir pour le bien commun l’ont mené au conseil d’administration provincial, où il compte faire rayonner les besoins et les réalités du terrain.

« Être au CA, c’est une belle opportunité de faire entendre la voix de nos régions auprès des instances décisionnelles. J’y vais avec une perspective terrain, proche des préoccupations des membres », souligne-t-il.

Actuellement, il représente un peu plus d’une centaine de membres répartis sur un vaste territoire couvrant le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Chaudière-Appalaches. Même s’il existe peu de canaux directs de communication, les échanges se font souvent lors d’événements régionaux. « On vient de tenir une rencontre à Rimouski dans le cadre de la tournée du président. C’est là qu’on prend le pouls de nos membres », dit-il.

La CMMTQ est un organisme mandaté par la Régie du bâtiment du Québec pour gérer la qualification professionnelle des entrepreneurs en plomberie. Elle offre aussi un soutien juridique et technique à ses membres, tout en encadrant leur formation continue.

La composition du conseil d’administration de la CMMTQ pour 2025-2026 a été dévoilée. Jean Turgeon, en poste depuis 2019, a été réélu à la présidence. Au total, 14 entrepreneurs actifs en mécanique du bâtiment y siègent, représentant l’ensemble des régions du Québec.

Pascal Dumais se dit déterminé à faire progresser les dossiers d’inspection et de formation continue, tout en gardant à l’esprit les besoins des plus petites entreprises. « Ce sont elles qui forment la colonne vertébrale de notre industrie », conclut-il.