Passeurs de mémoire : Trois nouveaux Marqueurs Familles s’ajoutent

Trois nouveaux Marqueurs Familles ont été inaugurés le 7 juillet par Parcours Fil Rouge au Kamouraska et à Saint-Roch-des-Aulnaies. Intimement liés aux circuits Passeurs de mémoire , ils se sont concrétisés en partenariat avec les associations de familles concernées et les Municipalités qui les accueillent.

Ces nouveaux marqueurs sont ceux de la famille Lévesque-Chevalier à Rivière-Ouelle, Michaud-Asselin à Saint-Germain-de-Kamouraska et Pelletier-Langlois à Saint-Roch-des-Aulnaies. Ils s’ajoutent aux marqueurs Bérubé-Savonnet, Plourde-Bérubé, Soucy-Fouquereau et celui de François Soucy inaugurés par le passé à Rivière-Ouelle et La Pocatière.