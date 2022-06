Pavillon de médecine vétérinaire : Le candidat conservateur Frédéric Poulin réclame l’étude d’opportunité

Commandée en septembre 2020, rappelons que celle-ci a coûté 627 000 $ et qu’elle a été effectuée par l’Université de Montréal et payée par les fonds publics. Frédéric Poulin réclame les résultats de cette étude afin de permettre aux élus et aux citoyens de comprendre les motivations derrière la décision de confier à Rimouski le nouveau département.