Pénurie de logements : Une entorse à l’attractivité ?

« On accentuait nos efforts de marketing territorial pour bien vendre la région aux nouveaux arrivants et ce qu’on entendait à gauche et à droite c’était qu’il n’y avait pas de logements décents disponibles », rappelle-t-il.

« Les maisons n’ont même plus le temps d’être affichées qu’elles sont vendues. C’était comme ça cet été, malgré des travaux sur la rue Principale. Des gens ont même acheté l’ancien bâtiment de la Caisse Desjardins qui abritait anciennement le bureau municipal et la bibliothèque. C’est sur un coin de rue avec peu de terrain, mais ça s’est vendu quand même et ils ont réaménagé l’ancienne portion caisse et bibliothèque en résidence. On dirait bien que les gens sont prêts à tout pour demeurer à Saint-Joseph », s’exclame-t-elle.