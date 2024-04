Perquisition et arrestation à Sainte-Perpétue-de-L’Islet

Le 9 avril dernier, des perquisitions en matière de stupéfiants se sont déroulées dans deux résidences situées respectivement sur la rue Principale et sur la rue Pellerin à Sainte-Perpétue-de-L’Islet.

Une femme de 29 ans a ainsi été mise en état d’arrestation pour possession simple de substance, et pour possession de cannabis dans le but de procéder à sa vente. Un homme de 32 ans a aussi été mis en état d’arrestation pour possession simple de substance, et pour possession simple de cannabis.

Ainsi, environ 300 g de cannabis, du haschisch, quelque 200 comprimés de métamphétamines, une cinquantaine de comprimés de médicaments d’ordonnance, et environ 50 ml de GHB ont été saisis. Trois cellulaires et 550 $ en argent comptant ont aussi été récupérés.

Les individus ont ensuite été libérés avec promesse de comparaître, assortie de conditions, dans l’attente des procédures. Cette opération, soulignons-le, a eu lieu dans le cadre du programme Accès-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes, tout en diminuant la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux.