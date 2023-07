Pier-Olivier Lizotte se démarque à l’Autodrome de Montmagny

Le 8 juillet dernier avait lieu la quatrième course de la saison à l’Autodrome Montmagny. L’Équipe Lizotte Racing n° 18 y participait. La journée a très bien commencé pour le pilote de Saint-Pacôme Pier-Olivier Lizotte qui a inscrit le meilleur temps durant la première séance de pratique.

Au courant des deux autres séances de pratique, l’équipe a fait des ajustements pour améliorer les réglages de la voiture. Partie cinquième lors des qualifications, l’Équipe Lizotte Racing n° 18 a terminé en quatrième place.

Pour la finale, le départ s’est effectué en douzième position avec un pilote et une voiture prête à livrer la marchandise. Tour après tour, Pier-Olivier a remonté le peloton jusqu’en sixième place, position à laquelle la voiture n° 18 a traversé la ligne d’arrivée.

À l’inspection d’après course, deux concurrents du peloton de tête ont été disqualifiés, ce qui a ainsi propulsé le pilote pacômien en quatrième position.

Il s’agit du meilleur résultat à ce jour pour Pier-Olivier et l’équipe n° 18. L’équipe a bien l’intention de continuer sur cette lancée, heureuse des changements et des efforts des dernières semaines qui ont enfin payé. La prochaine course est prévue le 22 juillet prochain à Montmagny.

Source : Équipe Lizotte n° 18