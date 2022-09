Pier-Olivier Lizotte sixième au classement général

« Pour la finale, on partait en 17e place. Le programme fut assez enlevant, mais Pier-Olivier oscillait entre la neuvième et la treizième place. Des gradins on pouvait comprendre que quelque chose clochait encore. Il y a eu peu de drapeau jaune, ce qui ne laissait pas la chance de sortir pour faire des vérifications. Pier-Olivier est passé sous le drapeau à damier en 10e position. Le verdict, un pneu dégonflé, il s’agissait d’une crevaison lente », a indiqué son équipe.