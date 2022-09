Sainte-Louise inaugure sa surface hockey balle

Le comité du Centre des Loisirs de Sainte-Louise inaugurait dimanche sa surface de jeu pour hockey balle sur les installations déjà existantes de sa patinoire. Le coordinateur du projet pour le comité du centre des loisirs, Marc-Antoine Gagnon, a présenté le projet d’une valeur de 38 000 $ qui permettra aux amateurs de hockey de pratiquer leur sport préféré presque toute l’année. Avec le soutien de la Municipalité de Sainte-Louise et l’apport inestimable de bénévoles qui ont aidé à l’installation des 11 000 tuiles nécessaires, cette nouvelle surface de jeu permettra aux jeunes et moins jeunes de socialiser et bonifiera l’offre sportive de la municipalité.

Le projet a été financé en grande partie grâce au programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés avec une aide financière de 25 000 $. Mme Mireille Soucy, représentante de Bernard Généreux, a procédé à la mise au jeu officielle lors de la partie inaugurale. D’autres partenaires financiers se sont également greffés, entre autres, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. « L’aide accordée au Centre des Loisirs de Sainte-Louise permettra non seulement aux louisiens et lousiennes de pratiquer du hockey en toute saison, mais également à la Municipalité de Sainte-Louise de bonifier son offre de services afin d’attirer de nouvelles familles à venir s’établir sur son territoire. Voilà un partenariat qui permettra de dynamiser la vie communautaire de la municipalité tout en favorisant la pratique du sport et de saines habitudes de vie », a déclaré M. André Vézina, administrateur de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.

Bien que la surface de jeu ait de nombreux adeptes depuis qu’elle est en place, ce n’est pas moins d’une trentaine de personnes de tous les groupes d’âges qui se sont relayés sur la surface de jeu, lors de cet après-midi du 11 septembre, démontrant ainsi l’intérêt de la population pour une telle installation.

Source : Sainte-Louise