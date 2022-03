Piratage à l’assurance-emploi : Mouvement de revendications nationales

Action Chômage Kamouraska (ACK) dénonce les interminables délais de traitement à Services Canada et appuie les revendications des groupes membres du Mouvement autonome et solidaire des sans-emplois (MASSE).

Selon son directeur général François Lapointe, le problème persiste depuis bien avant les Fêtes. « Ces temps-ci, on règle un dossier et il en arrive trois nouveaux », a-t-il confié.

Au 31 janvier 2022, 300 000 dossiers ne respectaient pas les normes de délai de traitement. Les équipes qui forment les organisations membres du MASSE aident jour après jour des prestataires en détresse psychologique et financière, lesquels attendent dans de très nombreux cas le paiement de leurs prestations depuis trois mois, voire quatre mois.

« À Service Canada, ils en sont à devoir classer par degré d’urgence les dossiers. Comment peut-on faire ça, choisir entre quelqu’un qui doit sauter un loyer et quelqu’un qui fait son épicerie à crédit ? Il y a toujours les retards dans l’administration courante, ce qui n’est pas nouveau, ce à quoi s’ajoute un nombre énorme de fraudes dans les dossiers des prestataires », ajoute-t-il.

On souhaite plus de volonté politique pour mettre en place des solutions : embaucher des ressources, former plus d’agents pour corriger les tentatives de fraudes et trouver des façons de protéger les systèmes.