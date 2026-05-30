Place de l’Expo : Une saison 2026 pour goûter, rencontrer et célébrer

Dès le début juin, la Place de l’Expo s’anime pour une quatrième saison qui s’annonce gourmande, festive et rassembleuse. Pendant 23 semaines, ce lieu devenu incontournable au Kamouraska offrira une programmation agroalimentaire et culturelle conçue pour se retrouver, découvrir et savourer le meilleur d’ici.

Bien plus qu’un marché, la Place de l’Expo est un espace de vie où producteurs, transformateurs, restaurateurs, artisans et visiteurs prennent le temps de se rencontrer et de célébrer l’achat local. Le Marché de l’Expo se tiendra tous les dimanches, de 10 h à 14 h, du 7 juin au 8 novembre, beau temps, mauvais temps.

Cette saison, 58 exposants — principalement du Kamouraska et des MRC avoisinantes — participeront au marché fermier, avec une vingtaine de kiosques chaque semaine, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le Coin gourmand sera animé par Johnny Moutarde tout au long de l’été.

Plusieurs marchés festifs viendront ponctuer la saison. L’Atelier des savoirs Desjardins proposera quatre ateliers et une conférence durant les marchés du dimanche. Petits et grands pourront participer aux activités offertes par Le Sacré Atelier, Le Canton des roches, Isabelle Massey et Générations autonomes. Les inscriptions seront ouvertes dès le mois de mai sur le site internet de Place de l’Expo.

Deux Jeudis Apéro pour savourer l’été

Les 25 juin et 27 août de 17 h à 20 h, la Place de l’Expo accueillera les Jeudis Apéro. Spectacles, bouchées gourmandes et boissons y créeront l’ambiance parfaite pour faire une pause et profiter des fins de journée estivales. Située au 700, rue Taché à Saint-Pascal, la Place de l’Expo est un espace public né en 2023 d’une collaboration entre la Société d’agriculture du comté de Kamouraska et la Ville de Saint-Pascal. La programmation estivale a été rendue possible grâce à la participation financière de Desjardins.

Pour découvrir la programmation complète, consultez la page Facebook Marché de l’Expo, ou le site placedelexpo.com.

Source : Ville de Saint-Pascal