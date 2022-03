Pierre Bourgault remporte un prix du Gouverneur général en arts visuels au Canada

Pierre Bourgault (PB) : J’ai été surpris, je ne pensais pas du tout que le prix du Gouverneur général je pouvais l’avoir, mais je le prends et je suis content. Ce qui est intéressant pour moi, c’est que dans le fond on est quand même isolés, il y a toujours les deux façons de vivre en art, il y a le Québec et le Canada. C’est toujours difficile de franchir cette différence, même si j’ai exposé au Canada. C’est vraiment intéressant, c’est d’une rive à l’autre.