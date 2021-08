Plaidoyer en faveur de l’aide médicale à mourir chez un enfant malade

« À chaque fois, on ne sait pas s’ils seront en mesure de lui remettre. Ce qu’on sait, car ce fut testé, c’est qu’il ne peut être nourri sans cela. Donc s’il la perdait, il dépérirait et mourrait de faim », raconte la mère de 30 ans.

« C’est important de préciser que je ne souhaite pas l’aide médicale à mourir pour mon enfant là, maintenant. C’est plus pour lui éviter de mourir dans des conditions inhumaines, s’il perdait sa voie centrale. Et pour nous également, sa famille, ses proches, pour faciliter son départ », ajoute Karie-Lyn Pelletier.

La loi donne accès présentement à l’aide médicale à mourir si on a plus de 18 ans et si on remplit plusieurs conditions. Selon elle, mettre en place un comité éthique impliquant des professionnels qui confirmeraient la possibilité de l’administrer à un enfant dans un cas comme Abel ne serait pas si compliqué.