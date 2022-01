Plastiques agricoles : La méthode de compression priorisée dans L’Islet

La disposition des plastiques agricoles est enjeu partout au Québec. Dans Chaudière-Appalaches, un projet-pilote s’étend à l’ensemble de la région, dont la MRC de L’Islet, soit l’utilisation d’un bac compresseur qui rend la récupération plus efficiente et la manutention plus facile.

Jusqu’en décembre 2020, la plupart des agriculteurs de L’Islet achetaient des sacs pour y glisser leurs plastiques d’ensilage et les mettaient au chemin lors de la journée de récupération. La donne a changé depuis.

« Ça fait un an que ce n’est plus récupéré avec le recyclage. Auparavant, les agriculteurs achetaient les sacs et les mettaient dans des bacs bleus pour la collecte. On a changé de centre de tri (NDLR : par appel d’offres) et l’autre centre de tri n’accepte pas ces matières », a dit Luce Bergeron, coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles à la MRC de L’Islet.

Des solutions ont donc été évaluées et testées pour améliorer les méthodes, de concert avec AgriRÉCUP, une organisation sans but lucratif vouée à la responsabilité environnementale. Une solution prometteuse de récupération du plastique d’ensilage existe et les agriculteurs de la région de la Chaudière-Appalaches peuvent la tester chez eux dorénavant. Les agriculteurs sont invités à utiliser un bac compresseur. Pour L’Islet, certains sont disponibles gratuitement, sinon il est simple de s’en procurer.

La récupération est plus efficiente, le plastique est mieux préparé pour le recycleur, les ballots prennent moins d’espace, la manutention est facile et cela nécessite moins de déplacements aux sites de collecte. On dénombre d’ailleurs trois sites de collecte dans L’Islet, chez Avantis Coopérative à Saint-Jean-Port-Joli, à l’Écocentre de L’Islet et à l’Écocentre de Sainte-Perpétue.

La deuxième option demeure de se procurer, maintenant gratuitement, des sacs pour y glisser les plastiques et les amener aux sites de collecte. Actuellement, le recycleur est situé à Lachute, mais la volonté est de trouver un endroit plus près pour éviter le transport.

Mme Bergeron indiquait également que les agriculteurs étaient de façon générale ouverts à ces méthodes. Les partenaires du projet souhaitent aussi réaliser en début d’année un sondage sur la gestion et l’élimination des plastiques agricoles auprès des agriculteurs. Cela permettra d’obtenir un meilleur portrait sur le recyclage des plastiques agricoles, les options de collecte courantes, les pratiques, les habitudes et les comportements à la ferme.