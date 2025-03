Plongez dans l’histoire pour la relâche

Le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli propose une semaine de relâche remplie d’activités pour toute la famille, du 1er au 9 mars. Entre découvertes ludiques et immersion dans le patrimoine, le programme s’adresse autant aux tout-petits qu’aux amateurs d’histoire.

L’équipe du musée a concocté une programmation variée, afin d’offrir aux familles une occasion de s’amuser tout en explorant la richesse de la mémoire collective. Parmi les incontournables, un rallye extérieur invite les participants à parcourir le site en résolvant des énigmes liées à l’histoire locale. Équipés d’un carnet d’exploration, les enfants devront déchiffrer un message secret en observant attentivement les indices disséminés le long du parcours.

Les amateurs de défis intellectuels pourront quant à eux tester leur sens de la logique avec un jeu d’évasion inspiré de l’univers de Philippe Aubert de Gaspé. Enfermés dans une salle, les joueurs devront faire preuve de réflexion et de coopération pour élucider une série de mystères et retrouver leur liberté. L’activité, accessible sur réservation, s’adresse aux 12 ans et plus.

Pour les plus jeunes, le musée propose aussi un atelier d’éveil musical où les enfants de trois à six ans découvriront divers instruments, et expérimenteront des rythmes simples à travers des jeux interactifs. Une visite guidée sous le thème des « Petits historiens » sera également offerte aux six à douze ans. Conçue comme une chasse aux trésors patrimoniaux, elle permettra aux enfants de plonger dans l’histoire en manipulant des objets anciens et en écoutant des récits captivants.

En plus de ces activités, les visiteurs pourront découvrir les expositions en cours, dont Un patrimoine à croquer qui met en lumière la place de l’alimentation dans la culture québécoise, Meilleurs vœux !, une incursion dans la tradition des cartes de souhaits, et Au rythme des boîtes à chansons, qui retrace l’époque effervescente de la chanson québécoise des années 1960 et 1970.

Le Musée de la mémoire vivante sera ouvert tous les jours de la relâche, de 10 h à 16 h. Les enfants de 16 ans et moins accompagnés d’un adulte bénéficient de la gratuité. Pour les détails sur la programmation, ou pour réserver une activité, contactez l’équipe au 418 358-0518, ou visitez le site memoirevivante.org