Plus de 1 M$ disponibles pour des projets de développement dans L’Islet-Sud

Les sept municipalités de L’Islet-Sud, mais plus spécifiquement celles de Saint-Adalbert, Saint-Omer, Sainte-Félicité et Tourville, se partageront un peu plus de 1 M$. Cet argent sera essentiellement dédié à la réalisation de projets devant assurer la relance socioéconomique de ces communautés.

La somme exacte s’élève 1 134 345 $ et provient du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). L’argent sera décaissé sur une période de cinq ans jusqu’en 2025.

« Les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Omer, Sainte-Félicité et Tourville ont été spécifiquement ciblées par le gouvernement parce qu’elles font partie d’un échantillon regroupant essentiellement 20 % des communautés québécoises ayant le plus de difficultés sur le plan social et démographique », résume le directeur général de la MRC de L’Islet Patrick Hamelin.

La MRC agit comme fiduciaire de cette subvention, poursuit-il, bien qu’elle soit dédiée à ces communautés. Elle siégera également sur un comité aux côtés de représentants de ces quatre municipalités et du MAMH pour évaluer les projets qui seront soumis à la suite d’un appel qui doit être lancé prochainement.

« La subvention offre relativement une grande liberté aux municipalités quant à son utilisation. Elles ont elles-mêmes déterminées les axes de travail dans lesquels elles souhaitaient voir les projets s’inscrire », indique M. Hamelin.

Ces axes concernent le redressement démographique par l’attraction et la rétention des jeunes et des travailleurs, le développement économique et le renforcement de la capacité d’agir individuelle et collective. Les projets pourront provenir autant d’entreprises, d’organismes que des municipalités elles-mêmes.

« G7 »

Les quatre municipalités de L’Islet-Sud ont choisi de consacrer l’équivalent de 600 000 $ aux initiatives qui verront le jour sur leur territoire. Elles ont aussi accepté de partager le reste de la somme avec les trois municipalités de L’Islet-Sud — Saint-Marcel, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile —, qui se surnomment entre elles le « G7 », et avec qui une entente de partenariat a été travaillée ces derniers mois.

« La réflexion derrière ce partage est qu’une réussite dans l’une ou l’autre des municipalités de L’Islet-Sud a inévitablement un impact sur les autres », ajoute le directeur général de la MRC.

Ce partenariat signé entre les municipalités du « G7 » vise la collaboration intermunicipale et le développement territorial. Un plan d’action a déjà été pondu en ce sens par les sept municipalités. L’équivalent de 500 000 $ sera donc utilisé pour la mise en œuvre de ce partenariat qui doit permettre l’exploration de la mise en commun de certains services à la population, la consolidation d’autres ou le développement de nouveaux dans un esprit d’efficience accrue.

« Ultimement, d’autres fonds pourraient permettre l’embauche d’un agent de développement dédié spécifiquement à ces municipalités et qui aurait pour objectif de veiller à la mise en œuvre du plan d’action », conclut Patrick Hamelin.