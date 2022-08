Plus de 245 sites et circuits patrimoniaux à découvrir les 9, 10 et 11 septembre

Avec plus de 245 sites et circuits à découvrir, de Grande-Entrée aux Îles-de-la-Madeleine jusqu’à La Sarre en Abitibi-Témiscamingue, l’offre de visites saura combler votre curiosité.

Cette 5e édition, qui se tient les 9, 10 et 11 septembre prochains, compte plus de 25 % de sites participant pour une première année à l’événement. Par ailleurs, plusieurs circuits locaux ont été mis en place grâce à la contribution de bénévoles et de professionnels des milieux culturels, municipaux et communautaires. Des visites commentées de cimetières sont aussi prévues.

Comme chaque année, la participation à la programmation s’effectue sur une base volontaire, en fonction de la capacité des milieux à accueillir des visiteurs. Les activités-visites, concerts, conférences, expositions et parcours guidés sont gratuits, mais les participants peuvent démontrer leur appréciation en offrant un don sur place pour soutenir les initiatives d’ouverture et de préservation des lieux.

Les Journées du patrimoine religieux est un événement annuel coordonné par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, une organisation à but non lucratif qui œuvre à l’échelle du Québec et qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois.