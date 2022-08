Groupe Vocal Mouv’Anse : changement d’horaire pour attirer la relève

Le Groupe Vocal Mouv’Anse est mené de main de maître par le chef de chœur Marc-André Caron. Retraité du milieu de l’éducation, il multiplie depuis les allers-retours entre la France et le Québec pour diriger d’imposants ensembles vocaux ou contribuer à l’organisation de séjours musicaux et touristiques comme Chœur en couleur qui sera cette fois un Chœur en hiver , en février prochain.

« J’ai toujours eu un faible pour les gros chœurs. Plus tu as de choristes et plus tu as de textures, de coffre, de profondeur », mentionne le chef de chœur qui dit avoir les batteries bien « rechargées », après pratiquement deux ans d’arrêt pour le Groupe Vocal Mouv’Anse.