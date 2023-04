Plus de 300 000 $ pour des projets touristiques dans le Kamouraska

Le 3 avril, le gouvernement provincial a annoncé un soutien de 6,2 M$ pour le tourisme dans le Bas-Saint-Laurent. Trois organismes kamouraskois sont entre autres visés par ce financement : l’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Motel Le Martinet à La Pocatière et le Bistro Côté Est à Kamouraska. Ceux-ci recevront 30 828 $, 75 000 $ et 200 000 $ respectivement.

« Le tourisme est un moteur économique important », affirme Caroline Proulx, ministre québécoise du Tourisme. Cet énoncé a été souligné à plusieurs reprises lors de la conférence de presse aux bureaux de Tourisme Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, lundi dernier. On soulève notamment l’intérêt d’attirer davantage les États-Uniens et les Français, qui composent une part importante des recettes économiques issues du tourisme au Québec. Parmi les stratégies évoquées, on nomme entre autres la transformation numérique des entreprises concernées et le développement du tourisme hivernal.

Pour Bistro Côté Est, ce financement permettra de mettre sur pied une expérience gourmande « immersive ». Installé dans un ancien presbytère, le restaurant profitera de cette aide comme d’un « coup de pouce pour faire une cure de beauté à ce bâtiment-là, dans les règles de l’art », selon Perle Morency, copropriétaire. L’entreprise culinaire diversifie déjà ses activités depuis plusieurs années, mais ces rénovations créeront un espace d’accueil et de découvertes gourmandes qui prendrait part à la Société du réseau ÉCONOMUSÉE.

Perle Morency affirme que Bistro Côté Est ne sera pas un économusée « classique », puisqu’un ensemble de savoir-faire en transformation alimentaire serait mis de l’avant par l’expérience culinaire qui verra le jour cet été. La propriétaire mentionne également qu’au lieu d’une « boutique-terroir », on y trouverait de l’interprétation des produits, de la dégustation et du contenu multimédia. Cette dernière partie s’inscrirait dans le volet transformation numérique en tourisme évoqué par le ministère; l’entreprise envisage de développer une application et du contenu audio, par exemple.

Le nouveau projet de Bistro Côté Est viendrait aussi répondre au développement du tourisme hors saison, puisque l’espace pourrait accueillir le tourisme d’affaires et des formations de groupe en transformation alimentaire entre les mois de septembre et mai.

« C’est aussi une façon d’être un port d’accueil pour les touristes à Kamouraska, puis de les inviter à parcourir le territoire et aller à la découverte de nos producteurs associés », indique Perle Morency, au sujet du projet. Le bistro sera d’ailleurs fermé temporairement pour préparer l’espace en prévision de l’été.

Du côté de l’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie, le financement servira à aménager un jardin-mémoire. Quant au Motel Le Martinet, on prévoit aménager une salle multimédia.