Plus d’un millier de jeunes de la Côte-du-Sud initiés à la culture

Les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny misent sur une programmation qui aborde sans tabou les sujets de l’intimidation, de l’inclusion, de la résilience et de l’adaptation pour tailler leur place auprès des jeunes d’âge scolaire et s’inscrire dans leur cursus pédagogique.

Comme le mentionne le coordonnateur de la programmation Christian St-Pierre, en poste depuis avril dernier, « le but est non seulement d’amener les élèves à fréquenter les lieux de diffusion, mais d’inviter l’art et la culture sous toutes formes dans l’enceinte scolaire. Les horaires, le transport et la dimension du territoire sont des enjeux cruciaux avec lesquels nous négocions, et je dois dire que la réponse du Centre de services scolaire est emballante. Les efforts déployés au cours des dernières années portent fruit ».

Le lundi 31 octobre, les étudiants des niveaux 4 et 5 des écoles secondaires Louis-Jacques-Casault, Saint-Charles et Saint-Paul-de-Montminy ont assisté en avant-midi à la présentation de la pièce issue de l’œuvre littéraire de David Goudreault, La bête à sa mère, à la salle Edwin-Bélanger. En après-midi, ce sont tous les étudiants de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault qui ont eu droit au spectacle La retenue comique de l’humoriste Alex Roof. Celui qui a conquis le web grâce à ses capsules grinçantes a surpris son jeune public avec son parcours d’élève érudit jusqu’à son arrivée sur scène.

« Les principales conditions qui déterminent la sélection d’un spectacle destiné à un auditoire scolaire sont la possibilité de voyager léger, un contenu versatile au message pertinent et une longueur adaptée à la réalité des périodes d’étude, peu importe la discipline artistique », souligne Christian St-Pierre.

C’est selon ces critères que l’humoriste conférencier Sébastien Haché s’adressera principalement aux ados et préados, en abordant les nuances de l’anxiété dans les prochaines semaines.

De leur côté, les élèves des niveaux primaires et CPE pourront rencontrer, grâce à la formule itinérante, le conteur, danseur et musicien québécois d’origine antillaise Franck Sylvestre. Ils exploreront l’univers de son livre L’incroyable secret de Barbe Noire.

Les étudiants du cégep devront être aux aguets, puisqu’eux aussi pourront profiter d’événements ponctuels qui se préparent, en lien avec les artistes qui se produiront sur les différentes scènes des ADLS.

Source : ADLS