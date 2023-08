Plus que quelques jours avant les Chants de Marins

En vue de sa 24e traversée, le festival des Chants de Marins de Saint-Jean-Port-Joli lance sa programmation tant attendue. Le public est convié aux abords du fleuve Saint-Laurent, du 17 au 20 août prochains, pour célébrer la riche culture maritime d’ici et d’ailleurs portée par des airs rassembleurs. Près d’une vingtaine de spectacles, de l’animation, une offre gourmande, un marché artisanal, une exposition historique, des activités pour toute la famille et plus encore attendent les festivaliers lors de ces quatre jours de festivités.

Pour son édition 2023, l’équipe a sélectionné les artistes les plus captivants de la scène maritime. La programmation révélera un éventail de groupes exceptionnels. Plusieurs sont directement associés aux chants de marins tandis que d’autres proposent un style musical plus contemporain, en étant tout de même fortement inspirés par le fleuve. Se produiront sur scène, entre autres : Bodh’aktan (Québec), Gallant, tu perds ton temps (Québec), Brise-Glace (Québec), Nordet (France), Croche Dedans (France) avec les Wellington Sea Shanty Society (Nouvelle-Zélande), Flore Laurentienne (Québec), sur le quai, au lever du soleil.

De plus, lors de la soirée d’ouverture du 17 août, la scène sera dédiée à des artistes de la région pour la soirée cabaret. Cette dernière sera précédée d’un grand souper moules-frites qui visera à combler les amateurs de fruits de mer tout en favorisant les rencontres et en mettant la table pour cette grande fête musicale à saveur maritime.

Tous les détails de la programmation ainsi que l’accès à la billetterie sont disponibles au www.chantsmarins.com. Une variété d’activités est également offerte gratuitement. C’est donc un rendez-vous du 17 au 20 août prochain, pour terminer l’été en beauté et partager une expérience musicale maritime inoubliable.

Source : Les Chants de Marins