Keith Kouna au Théâtre des Prés de Saint-Germain

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain présentent Keith Kouna au Théâtre des Prés, le vendredi 18 août à 20 h.

Artiste marquant de la scène rock québécoise, Keith Kouna — de son vrai nom Sylvain Côté — représente l’un des personnages les plus singuliers à avoir foulé les planches de la province. Il a développé depuis plus de quinze ans une identité propre à lui, irrévérencieuse, humoristique et sincère. Après cinq ans d’absence depuis son dernier album Bonsoir Shérif, il revient en 2023 avec un nouveau disque, prêt à reconquérir les foules.

Keith Kouna est à la fois insaisissable et inimitable. Il offre ici un nouveau spectacle résolument rock, animé et vivant, tout en y réservant une place pour ses compositions plus soyeuses. La mise en scène et la progression musicale permettent aux différentes incarnations de Keith Kouna de coexister ensemble. Il réussit, par sa présence scénique captivante, à présenter une expérience dynamique aux spectateurs tout en y insufflant une dose considérable de sensibilité.

Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière et à la Tabagie Lunik à Saint-Pascal.

Source : Salle André-Gagnon