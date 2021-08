Plusieurs activités de perfectionnement en alimentaire seront offertes à l’ITAQ

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est heureux de dévoiler sa nouvelle offre de formation continue pour le secteur alimentaire.

Ainsi, un large éventail d’activités de perfectionnement sera proposé au cours de l’année 2021-2022, que ce soit à distance ou en présence. Des formations seront offertes sur la conservation sous vide, l’hygiène et la salubrité, le management de la sécurité, les produits carnés, les produits laitiers et les produits végétaux.

Dans un contexte où les compétences requises au sein des entreprises du secteur bioalimentaire et les besoins de main-d’œuvre qualifiée sont en augmentation, l’Institut propose une offre de formation continue qui est à la fois variée, adaptée à la réalité et en constante évolution. La liste complète des activités de formation pour les secteurs agricole, alimentaire, horticole et équin est disponible sur le site Internet www.ita.qc.ca/formationcontinue.

Rappelons que l’ITAQ est un établissement d’enseignement collégial qui offre des programmes de formation collégiale liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Les entreprises bioalimentaires peuvent également compter sur l’expertise d’un conseiller en formation continue de l’Institut pour évaluer les possibilités de créer une formation sur mesure adaptée à leurs besoins. Pour plus d’information, communiquez avec l’ITA par courriel à fc@itaq.ca ou par téléphone au 1 800 383-6272.

Source : ITAQ