Plusieurs emplois attrayants à combler en aide à domicile

La Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud recherche activement une diversité de candidatures pour répondre à la demande croissante sur tout le territoire.

Pour ce faire, elle vise à mieux faire connaître les avantages du métier et l’évolution des conditions de travail des préposés d’aide à domicile. « Nous sommes déterminés autant à maintenir des services de qualité à juste prix qu’à créer des emplois durables aux meilleures conditions possible. Par exemple, nous avons doté chaque préposé d’une tablette électronique pour faciliter les communications et la gestion administrative », explique Nathalie Barde, directrice générale de la Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud.

À une progression salariale à nouveau bonifiée depuis peu s’ajoute aussi une variété de primes liées entre autres au type de tâche, à l’horaire et au contexte de pénurie de main-d’œuvre, pour totaliser une rémunération globale concurrentielle. De plus, la liste des avantages à travailler comme préposé d’aide à domicile à la coopérative s’allonge de façon éloquente : allocation pour frais de déplacement, horaire adapté, possibilité de temps plein ou partiel, reconnaissance à l’embauche de l’expérience et des compétences, régime de retraite et formation continue rémunérée.

Près de 50 préposés réalisent chaque année dans les domiciles de la MRC de L’Islet autour de 40 000 heures en services essentiels : préparation de repas, accompagnement, entretien ménager et répit aux proches aidants. Par leurs interventions en première ligne, les préposés d’aide à domicile brisent ainsi l’isolement des personnes aînées, de celles en perte d’autonomie ou avec des limitations fonctionnelles. « Ce métier permet de développer des relations privilégiées avec les gens qu’on aide, en plus de travailler au sein d’une équipe où règnent la reconnaissance, la solidarité et le respect », ajoute Mme Barde. Toute personne intéressée est invitée à déposer immédiatement sa candidature en consultant les postes sur le site web ou la page Facebook de la Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud.