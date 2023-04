Poésie jeunesse avec Philomène Robitaille au Musée de la mémoire vivante

Avez-vous déjà lu de la poésie jeunesse? Elle s’adresse aux gens de tout âge et fait du bien à quiconque s’y adonne. La poésie jeunesse a suscité un tel engouement en 2022, lors des trois représentations orchestrées par les Poètes de l’Amérique française à Montréal, Québec et Saint-Jean-Port-Joli, que le directeur artistique, Guy Cloutier, renouvelle l’expérience. Pour cette représentation, c’est la jeune Philomène Robitaille qui fera la lecture d’une sélection de textes de poésie jeunesse. Une prestation et un choix de lecture qui charmeront à la fois les enfants et les adultes. C’est une occasion exceptionnelle pour initier les plus jeunes à la poésie. Ce récital concert aura lieu le 16 avril 2023 à 14 h au Musée de la mémoire vivante. Le coût des billets est de 10 $ par personne (taxes incluses). Il est recommandé de réserver votre place au 418 358-0518 ou à info@memoirevivante.org. Les noms de l’artiste lyrique et des musiciens, ainsi que la programmation complète de cet événement, sont disponibles sur le site officiel des Poètes de l’Amérique françaises (lespaf.org).

Source : Musée de la mémoire vivante