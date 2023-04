Théâtre et humour à la Salle André-Gagnon

La Salle André-Gagnon présentera Ève Côté en humour, le vendredi 14 avril à 20 h, et Panorama de la dramaturgie québécoise contemporaine, une conférence théâtrale sur l’histoire du théâtre de création québécois de 2001 à 2021, le dimanche 16 avril à 14 h. Après un triomphe cumulant plus de 115 000 billets vendus et des centaines de représentations à travers le Québec avec les Grandes Crues, Ève Côté présente son univers, sa dégaine gaspésienne et son humour. Ce premier tour de piste solo, une présentation d’Hydro-Québec, est mis en scène par le talentueux Joël Legendre. Billets en vente au salleandregagnon.com.

Panorama de la dramaturgie québécoise contemporain, présenté par Les Voyagements, est une conférence qui offre aux participants un survol de la dramaturgie québécoise de 2001 à aujourd’hui en s’appuyant sur une dizaine d’extraits de textes contemporains. Les œuvres se trouvent au centre de cette présentation, miroirs de nombreux enjeux sociaux, culturels et politiques. Un comédien et une comédienne accompagnent le conférencier et donnent vie à des personnages marquants de la dramaturgie contemporaine tirés des textes de divers auteurs, dont Olivier Choinière, Fanny Britt et Rébecca Deraspe. Cette conférence est gratuite.

Source : Salle André-Gagnon