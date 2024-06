Politique culturelle pour La Pocatière

La Ville de La Pocatière annonce le lancement d’une démarche d’élaboration de sa première politique culturelle. La Ville affirme ainsi l’importance de la culture dans le développement de sa collectivité.

Selon le ministère de la Culture et des Communications, une politique culturelle permet de mieux connaître les attentes et les besoins des acteurs de la culture et des citoyennes et citoyens du territoire. C’est une opportunité d’intégrer la culture à l’ensemble des préoccupations de la municipalité, en favorisant la définition de priorités, d’abord à l’intérieur des secteurs culturels, mais également au regard d’autres secteurs d’intervention pour lesquels on sollicite l’aide et les ressources de la municipalité. Enfin, elle définit une vision à long terme, permettant de mieux planifier les services offerts par la municipalité dans les multiples secteurs d’intervention de la culture et des communications dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie.

Un comité aviseur composé de 10 personnes issues de plusieurs secteurs représentatifs de notre milieu (culture, éducation, politique municipale… etc.) a été formé pour accompagner ce processus. Une première rencontre a eu lieu le 7 mai afin de jeter les bases de cette importante politique. Le développement d’un territoire passe par le développement culturel, véritable vecteur de vitalité économique et de cohésion sociale et communautaire.

Par ailleurs, cette politique contribuera à mieux définir l’identité de notre municipalité et à la positionner à l’échelle régionale ou nationale. Ce projet se poursuivra jusqu’au printemps 2025 et sera accompagné par Culture Bas- Saint-Laurent en collaboration avec le Laboratoire en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup.

Toutefois, nous avons besoin de vous dès maintenant pour réaliser un portrait juste et inclusif de la vitalité culturelle de la Ville et mieux comprendre les habitudes, les besoins et les enjeux de la collectivité en matière d’art, de culture et de patrimoine. Si vous êtes une personne résidente à La Pocatière ou qui s’y rend pour des activités diverses ou un organisme ou une entreprise située à La Pocatière, dans la MRC du Kamouraska ou dans la MRC de L’Islet, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de La Pocatière au lapocatiere.ca afin d’accéder au sondage qui vous est destiné. Des consultations citoyennes seront également lancées à l’automne pour vous entendre sur l’importance de la culture dans le développement de notre collectivité. Surveillez nos communications.

Source : Ville de La Pocatière