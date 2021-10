Pomelo à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins présentent Pomelo d’après « Pomelo est amoureux » de Ramona Bădescu et Benjamin Chaud, le dimanche 24 octobre à 10 h. Ce spectacle s’adresse à un jeune public de 2 à 5 ans.

Pomelo est un minuscule éléphant rose, né sous un pissenlit, dans un jardin. Avec humour et sensibilité, Pomelo découvre le monde qui l’entoure, avant de vivre un choc : l’arrivée de l’automne, puis de l’hiver.

Fondée en 2005 à Montréal, la compagnie Ombres Folles crée des spectacles qui éveillent l’esprit fantaisiste des petits et grands. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine et du théâtre jeune public, Ombres Folles explore les croisements de genre entre théâtre de marionnettes, d’ombre et d’objet, tout en sondant nos peurs, nos travers et nos tabous.

Offrez-vous la magie des grands théâtres dans le confort de notre région. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon