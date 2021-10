Les Poètes de l’Amérique française et le Musée de la mémoire vivante accueillent Sylvie Nicolas

Les Poètes de l’Amérique française présentent au Musée de la mémoire vivante l’écrivaine, poète et traductrice Sylvie Nicolas.

Elle a reçu de nombreux prix et bourses. Elle fut deux fois finaliste au Prix du Gouverneur général (pour un texte jeunesse en 1999, et une traduction en 2009). Elle anime des ateliers d’écriture et fait du mentorat. Ses textes sont d’une grande beauté.