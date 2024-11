Pour garder des enfants au chaud!

Les Chevaliers de Colomb du conseil 5425, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ont remis 24 manteaux d’hiver pour garçons et filles de niveau primaire — soit six de plus que l’an dernier — à la Société Saint-Vincent de Paul, afin qu’ils soient distribués à des enfants dans le besoin de la région pocatoise, de Rivière-Ouelle et de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Les citoyens qui veulent soutenir l’organisme peuvent acheter des billets de la loterie colombienne auprès des membres, ou lors du prochain Marché de Noël qui aura lieu les 23 et 24 novembre à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

On reconnaît sur la photo Rose-Lyne D’Anjou et Ernelle Pouliot, bénévoles de la Société Saint-Vincent de Paul, et Stéphane Michaud, Grand chevalier du conseil 5425. Bravo pour ces belles œuvres!