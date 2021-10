Préfecture du Kamouraska : Sylvain Roy veut miser sur le développement éolien

« Je m’ennuyais de la politique municipale et la préfecture m’a toujours parlé, depuis que l’élection au suffrage universel a été instaurée. Mais comme j’étais satisfait du travail d’Yvon Soucy, je ne voyais pas l’intérêt de me présenter contre lui », résume-t-il.

Connaissant bien la fonction pour avoir siégé au conseil des maires durant dix ans, il sait également que le préfet n’est pas non plus le « boss » de la MRC. Il se voit donc essentiellement comme quelqu’un qui rassemblera et accompagnera les autres élus autour de la table et à qui il pourra unir sa voix pour porter plus haut les consensus régionaux. Faire en sorte que l’expérience municipale de ses pairs à la MRC soit agréable et constructive est aussi une de ses préoccupations.