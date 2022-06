Premier Tech consolide sa présence à La Pocatière

Le PDG de Premier Tech Jean Bélanger a confirmé que la multinationale entend consolider sa présence à La Pocatière, à la suite de l’acquisition d’un des bâtiments du CDBQ où elle y avait déjà des activités depuis une vingtaine d’années.

Premier Tech emploie un peu plus de 40 « équipiers » à La Pocatière à travers ses deux plateformes industrielles en recherche et développement, la production de microorganismes pour ses différents produits agricoles et horticoles et au sein d’Agro Enviro Lab, entreprise dont elle s’est portée acquéreur il y a de ça quelques années.

« Après 20 ans à La Pocatière, on s’y sent chez nous et non pas comme des visiteurs. L’acquisition du bâtiment du CDBQ nous permet de nous y ancrer de façon aussi durable qu’à Rivière-du-Loup ou ailleurs dans le monde et d’y poursuivre nos activités en biotechnologies qui sont fondamentales à notre développement », a déclaré Jean Bélanger.

Aucun agrandissement n’est prévu à moyen terme pour le bâtiment, malgré le fait que Premier Tech compte y augmenter sa production ces prochaines années. La multinationale compte principalement y parvenir par l’usage de nouveaux procédés technologiques qui lui permettront d’augmenter sa productivité. Dans la foulée, il n’est pas exclu que cinq à dix emplois supplémentaires soient créés à La Pocatière, dans un horizon de trois à cinq ans.