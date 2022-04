Première édition du Spectacle de la relève : Un événement musical à découvrir

La Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud prépare un spectacle pour souligner le talent de jeunes qui ont participé à la finale locale de Secondaire en spectacle à l’École secondaire de La Rencontre.

Avec sa mission de favoriser l’accès à l’éducation et à la culture, la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud use d’originalité et d’audace en organisant un spectacle dans lequel de jeunes chanteurs et musiciens performeront sur scène le 21 mai prochain.

Sélectionnées lors de la finale locale de Secondaire en Spectacle à l’École secondaire de La Rencontre, trois équipes de jeunes viendront présenter deux numéros musicaux chacun pendant la première partie du spectacle.

En deuxième partie et à l’animation de la soirée, le public pourra découvrir l’auteur-compositeur-interprète Guillaume Leclerc, originaire de La Pocatière.

Les billets pour cette soirée musicale sont actuellement en vente sur le site internet de la Médiathèque (www.mediathequeheritage.com), à la Boutique La Pagaille de Saint-Pamphile et auprès de certains administrateurs.

Source : Médiathèque